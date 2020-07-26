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Haberler Galeri Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları

Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları

Türkiye'nin mavi ile yeşili buluşturan birbirinden güzel koyları, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri kendine çekiyor. İzole tatil yapmak isteyenlere alternatifler sunan koylar, havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2020 Pazar 11:51 Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020 Pazar 11:55
Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları

Türkiye'nin birbirinden güzel koyları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin ardından kontrollü normalleşme süreciyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Her şeyden uzak, sakin ve keyifli tatil için üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'yi tercih edenler, mavi ve yeşilin buluştuğu koylarda eşsiz zamanlar geçirmenin keyfine varabiliyor.

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Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları

BADEMLİ KOYU

Keşfedilmemiş büyüklü küçüklü çok sayıda koya sahip İzmir'in Dikili ilçesi, izole tatil isteyenlere alternatif seçenek sunuyor. Bademli Koyu da mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden biri olarak dikkati çekiyor. Koya gidenler, Garip ve Kalem adalarını da görebiliyor.

Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları

BÜYÜK BONCUKLU KOYU

El değmemiş doğal güzelliğiyle dikkati çeken Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Büyük Boncuklu Koyu, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilen yerler arasında bulunuyor.

Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları

Cam gibi berrak ve sakin denize sahip Büyük Boncuklu, su sporlarını sevenler için de alternatifler sunuyor.

Maviyle yeşilin buluştuğu Türkiye'nin cennet koyları

KADIRGA KOYU

Çanakkale'ye bağlı oldukça sakin bir tatil bölgesi olarak bilinen Assos'un 2 kilometre uzaklığında bulunan Kadırga Koyu, uzun ve geniş plajıyla dikkati çekiyor.

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