Medeniyetin göbeğinde doğal yaşam! Maymun etiyle besleniyorlar...

Raute Kabilesi dünyanın bilinen en ilginç ve en ilkel kabilesi. Raute Kabilesi'nde yaşayan insanlar maymun avcılığı yapıyor. Kabile üyeleri, yakaladıkları maymunların etini yiyorlar. Kabileden bir üye öldüğünde ise bulundukları yeri terk ediyorlar ve başka bir yere göç ediyorlar. Danimarkalı fotoğrafçı Jan Moller Hansen, modern yaşama uymamakta direnen Raute kabilesinin günlük hayatını görüntüledi. Hansen, kendilerini 'ormanın kralları' diye tanımlayan Raute kabilesinin yaşamına tanıklık etti. İşte çok ilginç yaşamlarıyla Raute kabilesi…