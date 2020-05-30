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Haberler Galeri Meghan Markle kraliyetten kopamıyor! Gizli saklı çevirdiği işler ortaya çıktı

Meghan Markle kraliyetten kopamıyor! Gizli saklı çevirdiği işler ortaya çıktı

Meghan Markle ve Prens Harry kraliyetten ayrıldı. Tüm haklarını geride bırakarak ABD'ye yerleşen çift hakkında flaş iddialar gündeme gelmeye başladı. Bu iddialara göre, Meghan'ın kraliyete dair görevlerini gizli bir şekilde yürttüğü belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 10:49 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 11:20
Meghan Markle kraliyetten kopamıyor! Gizli saklı çevirdiği işler ortaya çıktı

Hayvanseverliğiyle tanınan Meghan Markle'ın, Londra merkezli hayvan hakları yardım kuruluşu Mayhew ile gizlice çalıştığı ortaya çıktı. Daily Mail'in haberine göre; Markle kraliyet görevleri dahilinde temas halinde olduğu yardım kuruluşuyla, görevlerini bırakmasına rağmen bağını koparmadı. Eşi Prens Harry ile kraliyet görevlerine son verdikten sonra (Megxit) Los Angeles'ta Tyler Perry'nin 18 milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan Markle, corona virüs salgını döneminde Mayhew ile teması sürdürüyor.

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Meghan Markle kraliyetten kopamıyor! Gizli saklı çevirdiği işler ortaya çıktı

Yardım kuruluşunun yöneticisi Sarah Hastelow, Newsweek'e verdiği röportajda, temasın ayrıntılarını veremeyeceğini söyleyerek, "O, hayvanların ve hayvan refahının şampiyonu. Hayvanlar her zaman onun tutkusu oldu" dedi.

Meghan Markle kraliyetten kopamıyor! Gizli saklı çevirdiği işler ortaya çıktı

Yardım kuruluşunun web sitesinde, hayvanlarla çalışmaya devam edilebilmesi ve malzeme satın alınması için bağışa ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Mayhew'in hayvan yararına çalışan klasik bir yardım kuruluşu olmadığı, salgın döneminde insanlara da destek olduğu belirtiliyor. Kuruluşun web sitesinde acil yardım paketine başvuru ibaresi yer alıyor.

Meghan Markle kraliyetten kopamıyor! Gizli saklı çevirdiği işler ortaya çıktı

Hastelow, yardım kuruluşunun ihtiyacı olan dönemde Markle'ın kendileriyle temas kurduğunu belirterek, daha fazla detay veremeyeceğini söyledi. Markle'ın ekibinden bir kaynak da "Düşes, Mayhew ile temas halinde ve onlara çalışıyor" ifadesini kullandı.

Meghan Markle kraliyetten kopamıyor! Gizli saklı çevirdiği işler ortaya çıktı


Köpek sahiplenme savunucusu olan Markle, Sussex Düşesi olduktan sonra çalışacağı ilk yardım kuruluşu olarak Mayhew'i seçmişti.

Meghan Markle kraliyetten kopamıyor! Gizli saklı çevirdiği işler ortaya çıktı

Ocak 2019'da kuruluşu ziyaret ettiğinde, sahiplenilmeyi bekleyen bir yaşındaki Jack Russell adlı köpekle tanıştırılmıştı. Mayhew çalışanlarıyla sohbet ederken köpeği kucağında taşımıştı.

Meghan Markle kraliyetten kopamıyor! Gizli saklı çevirdiği işler ortaya çıktı

Markle, kraliyet görevlerini bırakmadan önce son resmi ziyaretlerden biri olarak da Ocak 2020'de Mayhew'i ziyaret etmişti.

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