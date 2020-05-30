Meghan Markle kraliyetten kopamıyor! Gizli saklı çevirdiği işler ortaya çıktı

Yardım kuruluşunun web sitesinde, hayvanlarla çalışmaya devam edilebilmesi ve malzeme satın alınması için bağışa ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Mayhew'in hayvan yararına çalışan klasik bir yardım kuruluşu olmadığı, salgın döneminde insanlara da destek olduğu belirtiliyor. Kuruluşun web sitesinde acil yardım paketine başvuru ibaresi yer alıyor.