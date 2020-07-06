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Meghan Markle ve Prens Harry arasında neler oluyor? İlişkileri çatırdamaya başladı!
İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılarak ABD'ye yerleşen Meghan Markle ve Prens Harry cephesinde sular durulmuyor. Ekonomik sorunlarla boğuşan çiftin ilişkisi çatırdamaya başladı. Markle'ın içine kapandığı ve Harry'den uzaklaştığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 17:08Güncelleme Tarihi: 6 Temmuz 2020 Pazartesi 18:07
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Meghan Markle ve Prens Harry arasında neler oluyor? İlişkileri çatırdamaya başladı!
BÜYÜK MÜCADELE Bebekleri Archie ile birlikte Los Angeles'ta, oyuncu ve yapımcı Tyler Perry'nin milyon dolarlık malikanesinde yaşamaya başlayan çiftin büyük bir gerilim ve mücadele içindi olduğu ileri sürülüyor.
Meghan Markle ve Prens Harry arasında neler oluyor? İlişkileri çatırdamaya başladı!
SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELMEYE ÇALIŞIYORLAR Sunday Mirror gazetesine konuşan ve adını vermeyen bir kaynak, Harry ile Meghan'ın yeni hayatlarıyla ilgili bazı sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını ileri sürdü.
Meghan Markle ve Prens Harry arasında neler oluyor? İlişkileri çatırdamaya başladı!
MEGHAN İÇİNE KAPANDI Aynı kaynak Markle'ın giderek sessizliğe gömüldüğünü söyledi. Kocasından uzaklaşan Markle'ın içine kapandığını belirtti.
Meghan Markle ve Prens Harry arasında neler oluyor? İlişkileri çatırdamaya başladı!
WILLIAM'IN DOĞUM GÜNÜNDE KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİ Gazeteye konuşan kaynağın ileri sürdüğüne göre Prens Harry de aile bağlarında oluşan çatlak nedeniyle üzüntü içinde. Prens'in, ağabeyi William'ın doğum günü olan 21 Haziran'da da kendini kötü hissettiği iddia edildi.
Meghan Markle ve Prens Harry arasında neler oluyor? İlişkileri çatırdamaya başladı!
SON GÖREVLER Bu yılın ocak ayında aileden ayrılık kararını açıklayan çift, 31 Mart'tan itibaren de resmi olarak bağlarını kopardı. Prens Harry ile Meghan Markle, mart ayında, önceden planlanmış son resmi görevlerini yerine getirmek üzere Londra'ya gitti.