Meghan Markle ve Prens Harry arasında neler oluyor? İlişkileri çatırdamaya başladı!

SON GÖREVLER

Bu yılın ocak ayında aileden ayrılık kararını açıklayan çift, 31 Mart'tan itibaren de resmi olarak bağlarını kopardı. Prens Harry ile Meghan Markle, mart ayında, önceden planlanmış son resmi görevlerini yerine getirmek üzere Londra'ya gitti.