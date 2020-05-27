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Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlıkları yalan oldu! O isimden yardım istediler...
Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlıkları yalan oldu! O isimden yardım istediler...
Prens Harry ve Meghan Markle bağımsız olmak adına saraydan ayrılarak ABD'ye gitti. Bu karardan dolayı eleştirilen ve suçlu bulunan Meghan, herhangi bir açıklama yapmazken çiftin zor durumda olduğu belirtildi. Harry'nin babası Prens Charles'ten para yardımı istediğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:25
Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:52
Meghan ve Prens Harry'nin bağımsızlıkları yalan oldu! O isimden yardım istediler...
İngiltere Prensi Harry ile eski oyuncu yeni Düşes Meghan Markle, bu yılın başlarında Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıklarını açıkladıkları andan itibaren kendi paralarını kazanmaya odaklandı. Ancak işler bekledikleri gibi gitmiyor. Çünkü ekonomik şoklar peş peşe yaşanmaya başladı bile.
Meghan ve Prens Harry'nin bağımsızlıkları yalan oldu! O isimden yardım istediler...
Prens Harry ve Meghan Markle'ın Fragmore Kır Evi'nin tadilat masraflarını karşılamak için Prens Charles'tan finansal olarak yardım istemek zorunda kaldığı aktarıldı.
Meghan ve Prens Harry'nin bağımsızlıkları yalan oldu! O isimden yardım istediler...
Çift aradan geçen bir yılın ardından, İngiltere'den ayrılmadan önce 2.4 milyon dolar masraf yaptıkları evin parasını ödemeye başladı.
Meghan ve Prens Harry'nin bağımsızlıkları yalan oldu! O isimden yardım istediler...
Kraliyetten ayrılma kararını açıklamadan sadece aylar önce çift evleri için 2,4 milyon sterlin (yaklaşık 20 milyon TL) harcamıştı. Öte yandan çiftin Kraliçe Elizabeth'e de mülkün kirasını ödeyecekleri doğrulandı.
Meghan ve Prens Harry'nin bağımsızlıkları yalan oldu! O isimden yardım istediler...
Daily Mail'ın haberine göre; Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayrıca kendi güvenlik masraflarını sağlamaları gerektiğini dair haberlere de hazırlıksız yakalandıkları belirtildi.
Prens Harry'nin sonrasında eşi ve oğluyla taşındışı Los Angeles'ta yıllık 4 milyon sterlini (yaklaşık 33 milyon TL) bulduğu düşünülen güvenlik masrafı için babası Prens Charles'tan finansal destek istemek zorunda kaldığı ifade edildi.
Meghan ve Prens Harry'nin bağımsızlıkları yalan oldu! O isimden yardım istediler...
Çifte yakın bir kaynak, Harry ve Meghan'ın kendi güvenlikleri için ödeme yapmak zorunda kalacaklarını öğrendiğinde "halının altlarından çekildiğini" hissettiklerini söyledi.
Meghan ve Prens Harry'nin bağımsızlıkları yalan oldu! O isimden yardım istediler...