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Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlıkları yalan oldu! O isimden yardım istediler...

Prens Harry ve Meghan Markle bağımsız olmak adına saraydan ayrılarak ABD'ye gitti. Bu karardan dolayı eleştirilen ve suçlu bulunan Meghan, herhangi bir açıklama yapmazken çiftin zor durumda olduğu belirtildi. Harry'nin babası Prens Charles'ten para yardımı istediğine yönelik iddialar gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:25 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





