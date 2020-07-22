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Haberler Galeri Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı! Masterchef yarışmasında hareketli dakikalar!

Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı! Masterchef yarışmasında hareketli dakikalar!

Masterchef yarışması yeni sezonuyla geçtiğimiz hafta başladı. Geçtiğimiz sezon ilgiyle takip edilen yarışma, bu sezonda da dikkat çekmeyi başardı. Dün elemelere katılan Serhat isimli bir yarışmacı, Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı. Dünkü bölümde yaşanan hareketli dakikalar ekrana yansıdı.

Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:51 Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:09
Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı! Masterchef yarışmasında hareketli dakikalar!

'MasterChef Türkiye 2020' yeni sezonda yarışmacıları elemeleri ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmacılar düeollara kalmaya ve daha sonra ise takımların yarışmacıları olmak için stüdyoda hünerlerini sergiliyorlar. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu 'MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, yarışmacı adayı Serhat'ın verdiği cevaplar herkesin dikkatini çekti.

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Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı! Masterchef yarışmasında hareketli dakikalar!

"CEMRE İLE STAJ YAPTIK, STİLİNİ BEĞENMİYORUM"
Geçen sezonki yarışmacıları beğenmediğini söyleyen Serhat, MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık ile de birlikte staj yaptığını ve çalışma tarzını sevmediğini söyledi.

Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı! Masterchef yarışmasında hareketli dakikalar!

Yarışmacı adayı Serhat "Geçen seneki yarışmacıların hiç birini beğenmedim. Daha iyisi olabilirim diye düşündüm. Cemre'yi beğendiğimi söyleyemem. Utah'ta stajda aynı yerde çalışmıştık. Çalışma stilini beğendiğimi söyleyemem" dedi.

Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı! Masterchef yarışmasında hareketli dakikalar!

NEDEN GELDİN BURAYA?
Serhat'ın iddialı konuşmaları üzerine ise Mehmet Yalçınkaya, "Madem bu kadar her şeyi biliyorsun, neden geldin MasterChef'e?" diye tepki gösterdi.Yarışmada mühürlenmiş balık yapan Serhat, tavada pişen balığa ise maşayla basında Mehmet Şef'ten uyarı aldı.Daha sonra ise sunulan balığın derisiz olduğunu gören Yalçınkaya, "Sen derili balık pişireceğini söyledin ancak balığa bastığın için deri tavaya yapıştı" dedi.

Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı! Masterchef yarışmasında hareketli dakikalar!

"KENDİNE GEL KARŞINDA ŞEF VAR"
Yarışmacının jürinin kendisini bir üst tura çıkaracağını söylemesi üzerine ise Mehmet Yalçınkaya çok sinirlendi.Şef Yalçınkaya, "Seni atarım buradan dışarı. Ya kendine gel ya da dışarı atarım seni. Ne kadar yemek yaparsan yap öncelikle saygılı olacaksın. Karşında şef var. Sen böyle mi konuşuyorsun mutfakta şeflerle?" diye bağırarak tepki gösterdi.Yaptığı yemeği şeflerin beğendiği Serhat bir üst tura çıkmayı başardı. Yarışmacıya kızan Mehmet Yalçınkaya da 'evet' diyerek olumlu oy kullandı.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat, Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı! "Seni buradan dışarı atarım"

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