Mehmet Yalçınkaya çileden çıktı! Masterchef yarışmasında hareketli dakikalar!

"KENDİNE GEL KARŞINDA ŞEF VAR"

Yarışmacının jürinin kendisini bir üst tura çıkaracağını söylemesi üzerine ise Mehmet Yalçınkaya çok sinirlendi.Şef Yalçınkaya, "Seni atarım buradan dışarı. Ya kendine gel ya da dışarı atarım seni. Ne kadar yemek yaparsan yap öncelikle saygılı olacaksın. Karşında şef var. Sen böyle mi konuşuyorsun mutfakta şeflerle?" diye bağırarak tepki gösterdi.Yaptığı yemeği şeflerin beğendiği Serhat bir üst tura çıkmayı başardı. Yarışmacıya kızan Mehmet Yalçınkaya da 'evet' diyerek olumlu oy kullandı.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Serhat, Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkardı! "Seni buradan dışarı atarım"