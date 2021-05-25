Mehmetçikten, moral mektubu gönderen Muğla'daki öğrencilere teşekkür

Öğrencilerin de Mehmetçikten aynı duygularla karşılık almanın sevincini yaşadığını dile getiren Töre, "Hem bizler hem de çocuklarımız çok mutlu olduk. Son derece gurur duyduk. Mektuplar sayesinde vatani görevini yapan askerlerimiz ile geleceğe hazırladığımız öğrencilerimiz arasında gönül köprüsü kurduk. Tüm askerlerimize vatani görevlerinde başarılar diliyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.