Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu Mehtap Ar cumartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybetti. Mehtap Ar'ın Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına oğlu Söz Ar, ablası Müjde Ar, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karataş, Türkan Şoray, Emel Müftüoğlu, Nur Sürer, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ile sevenleri katıldı. Koronavirüs tedbirlerine uygun olarak helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Mehtap Ar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na annesi Aysel Gürel'in yanına defnedildi.