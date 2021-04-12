Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

MÜJDE AR: "O BİZİM HERŞEYİMİZDİ"

Kardeşini kaybeden Müjde Ar, "Benim, eşimin ve Söz'ün 24 saattir telefonları durmuyor. O bizim her şeyimizdi. Kanımızdı, canımızdı. Ama üç ay birlikte çok zor bir süreç geçirdik. Bize hiçbir şey hissettirmemeye çalıştı. Mangal gibi bir yüreği vardı. Ben ve oğlu üzülmesin diye en ağır durumda bile 'Bir şeyim yok' dedi.