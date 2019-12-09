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Mektup buldu ve içinde yazan adrese gitti! Görünce şoke oldu...

I. Dünya Savaşına katılan askerlerin mektuplarını bulan bir arkeolog, mektuplarda yazan yere gitti. Arkeolog, askerin yazdığı adreste buldukları görenleri şaşırttı...

Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 15:08
Mektup buldu ve içinde yazan adrese gitti! Görünce şoke oldu...

Arkeolog bulduğu mektuplarda yazılı yere gidince gördüklerine inanamadı.

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Mektup buldu ve içinde yazan adrese gitti! Görünce şoke oldu...

Kazılarda savaşta askerlerin kullandığı kasklara ulaşıldı

Mektup buldu ve içinde yazan adrese gitti! Görünce şoke oldu...

İşte o kasklardan biri...

Mektup buldu ve içinde yazan adrese gitti! Görünce şoke oldu...

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Mektup buldu ve içinde yazan adrese gitti! Görünce şoke oldu...
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