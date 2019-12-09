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> Mektup buldu ve içinde yazan adrese gitti! Görünce şoke oldu...
Mektup buldu ve içinde yazan adrese gitti! Görünce şoke oldu...
I. Dünya Savaşına katılan askerlerin mektuplarını bulan bir arkeolog, mektuplarda yazan yere gitti. Arkeolog, askerin yazdığı adreste buldukları görenleri şaşırttı...
Giriş Tarihi: 9 Aralık 2019 Pazartesi 15:08
Arkeolog bulduğu mektuplarda yazılı yere gidince gördüklerine inanamadı.
Kazılarda savaşta askerlerin kullandığı kasklara ulaşıldı
İşte o kasklardan biri...
Askerlerin 1.Dünya savaşında zehirli gazlardan korunmak için kullandığı gaz maskeleri