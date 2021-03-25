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Haberler Galeri Melis İşiten ve Sergen Deveci birlikteliklerini duyurdu

Melis İşiten ve Sergen Deveci birlikteliklerini duyurdu

Maraşlı dizisinin sevilen oyuncusu Melis İşiten, 2019 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile boşanmıştı. Uzun süredir hayatında kimse olmayan İşiten yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu İşiten, Sergen Deveci ile aşkını sosyal medyadan duyurdu.

Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 15:09 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 15:14
Melis İşiten ve Sergen Deveci birlikteliklerini duyurdu

Ünlü oyuncu Melis İşiten, kendisi gibi oyuncu olan Uraz Kaygılaroğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş ve görüş ayrılıkları nedeniyle 2019'da boşanmışlardı.

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Melis İşiten ve Sergen Deveci birlikteliklerini duyurdu

Kızları Ada için sık sık bir araya gelen çift, bu nedenle ikilinin zaman zaman barıştığı iddialarıyla gündeme geliyordu.

Melis İşiten ve Sergen Deveci birlikteliklerini duyurdu

Ancak Uraz Kaygılaroğlu'nun meslektaşı Berrak Tüzünataç ile aşkını ilan etmesinden sonra, İşiten'in de gönlünü komedyen Sergen Deveci'ye kaptırdığı ortaya çıktı. Güzel oyuncu, aşkını Instagram hesabından duyurdu.

Melis İşiten ve Sergen Deveci birlikteliklerini duyurdu

Ünlü oyuncu, paylaşımında Deveci'yi etiketleyerek, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun" ifadelerini kullandı.

Melis İşiten ve Sergen Deveci birlikteliklerini duyurdu

Melis İşiten, sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Sergen Deveci'nin Youtube kanalından yayınlanan 'Sergen Deveci ile Daniska Show' programına katılmıştı. Sergen Deveci, 2 Ekim 1991 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Oyunculuğa olan ilgisi nedeniyle Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim aldı. Sosyal medya mecralarında tanınan isimler arasında yer alan Deveci, skeçleri ile dikkat çekmişti.

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