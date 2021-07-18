Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!

Futbolcu Oğuzhan Özyakup ile uzun süreli birlikteliğine geçtiğimiz ay son veren oyuncu Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı. Pamuk kendisi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi ile Bitez'de görüntülendi.