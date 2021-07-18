Futbolcu Oğuzhan Özyakup ile uzun süreli birlikteliğine geçtiğimiz ay son veren oyuncu Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı. Pamuk kendisi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi ile Bitez'de görüntülendi.
Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:58Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:58
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Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2019'da aşk yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la haziran başında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Bodrum'da tatile çıkan Melisa Aslı Pamuk aradığı aşkı buldu.