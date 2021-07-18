  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!

Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!

Futbolcu Oğuzhan Özyakup ile uzun süreli birlikteliğine geçtiğimiz ay son veren oyuncu Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı. Pamuk kendisi gibi oyuncu olan yeni sevgilisi ile Bitez'de görüntülendi.

Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:58 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021 Pazar 09:58
Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!
Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, 2019'da aşk yaşamaya başladığı futbolcu Oğuzhan Özyakup'la haziran başında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Bodrum'da tatile çıkan Melisa Aslı Pamuk aradığı aşkı buldu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!
Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!

Pamuk, kendisi gibi oyuncu olan 27 yaşındaki Mustafa Mert Koç ile birlikte ilk kez objektiflere takıldı. Tekne kiralayan çiçeği burnunda çift, Bitez'e demirledi.

Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!
Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!

TEKNEDE ROMANTİK ANLAR
Teknenin ön tarafında güneşlenen ikili romantik anlar yaşadı. Güzel oyuncu, dans eden sevgilisine gülmekten kendini alamadı.

Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!
Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!

Kendisine gülen sevgilisine sinirlenen Koç ise, Pamuk'u dansa kaldırdı. Dansın ardından el ele tutuşup suya atlamak isteyen çift, bir süre buna cesaret edemedi.

Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!
Melisa Aslı Pamuk yeni aşka yelken açtı!

AKINTIYA KAPILDILAR
Sonunda denize giren çift, bir tahlihsizlik yaşadı. Yüzerek açılan Koç ve Pamuk, akıntıya kapılıp tekneye geri dönmekte zorlandı.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Müge Anlı 'da günlerce araştırılmıştı! Büyükşen çifti cinayetindeki detaylar kan dondurdu
Müge Anlı 'da günlerce araştırılmıştı! Büyükşen çifti cinayetindeki detaylar kan dondurdu