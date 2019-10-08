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Meltem Miraloğlu Amerika'da 80 yaşındaki adamla evlendi

Hayat Devam Ediyor dizisinde çocuk gelin rolüne hayat veren Meltem Miraloğlu, o dönem oyunculuğu ile adından söz ettirmişti. Diziden sonra ekranlardan uzak kalan Meltem Miraloğlu Amerika'ya yerleşti ve dizideki rolü bir bakıma gerçek oldu. Miraloğlu ABD'de 80 yaşındaki bir adamla evlendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 16:38 Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2019 Salı 16:44
Meltem Miraloğlu Amerika'da 80 yaşındaki adamla evlendi

Bir dönem ekranlara damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisinde rol alan ve dizide çocuk gelin karakterini canlandıran Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan bir haber geldi.

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Meltem Miraloğlu Amerika'da 80 yaşındaki adamla evlendi

Dizi sonrası ekranlardan uzak kalan Miraloğlu, ABD'ye yerleşmiş ve hayatına orada devam etme kararı almıştı.

Meltem Miraloğlu Amerika'da 80 yaşındaki adamla evlendi

Miraloğlu'ndan hayranlarını şaşırtan bir haber geldi. 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'Çocuk Gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, ABD'de 80 yaşındaki Amerikalı ile evlendi.

Meltem Miraloğlu Amerika'da 80 yaşındaki adamla evlendi

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurdu.

Meltem Miraloğlu Amerika'da 80 yaşındaki adamla evlendi

OYNADIĞI ROL GERÇEK OLDU!
"Meltem Miraloğlu, oynadığı rolü gerçek hayatta yaşadı!" diyen Akay, "Meltem Miraloğlu'nun Hayat Devam Ediyor isimli dizide canlandırdığı 15 yaşındaki Hayat'ı hatırlayacaksınız. Hayat, 70yaşındaki Abbas'la evlendirilmişti. 32 yaşındakiMeltem Miraloğlu, 8 sene önce oynadığı rolü şimdi ise gerçek hayatta yaşadı! Belki 'Çocuk Gelin' olmadı ama kendisinden tam 48 yaş büyük'Patrickle' isimli 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla, 10 gün önce gizlice evlendi. Türkiye'deki ailesi, yakınları ve dostlarının bu evlilikten hiç haberi olmadı ama ailesi sonradan öğrendi. Miraloğlu,aynı zamanda İngilizce eğitimi almak için okula devam ediyor ve kocası son model arabası ile her gün onu okuldan almaya gidiyor." dedi.

Meltem Miraloğlu Amerika'da 80 yaşındaki adamla evlendi

Miraloğlu, 2016 yılında oyuncu ve yönetmen Tayfur Aydın ile evlenmiş ve 2017 yılında sessiz sedasız boşanmıştı.

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