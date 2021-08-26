Meltem Miraloğlu hamile mi?
34 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, "Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı "Çocuk Gelin" karakteri ile sektöre adım atmıştı. Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz günlerde kendisinden 48 yaş büyük eşi Patrick tarafından hortumla dövüldüğü sırada, 'Vurma hamileyim!' diyerek bağırdığı ileri sürülmüştü.
Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 13:31
Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 15:23
Meltem Miraloğlu hamile mi?
34 yaşındaki oyuncu Meltem Miraloğlu, 2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük ve Amerikalı olan Patrick Grady ile evlenmişti.
Meltem Miraloğlu hamile mi?
Miraloğlu ve eşi Grady arasındaki yaş farkından dolayı bu haber oldukça tepki çekmiş ve magazin gündeminde yer almıştı.
Meltem Miraloğlu hamile mi?
Yaptığı evlilikle sıkça adından söz ettiren oyuncuyla ilgili geçtiğimiz günlerde büyük bir iddia ortaya atıldı.
Meltem Miraloğlu hamile mi?
Meltem Miraloğlu'nun, son olarak kendisinden 48 yaş büyük olan Amerikalı eşi tarafından darp edildiği ve o sırada 'Hamileyim!' dediği öne sürüldü.
Meltem Miraloğlu hamile mi?
Miraloğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.