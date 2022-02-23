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Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?

Her yıl binlerce kişinin yaşadığı meme kanseri erken teşhis ile tedavi edilebilen bir hastalık. Özellikle kadınların daha sık yakalandığı meme kanserinde dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor. Uzmanlar belirli dönemlerde belirli aralıklar elle muayene yapılması ve ele bir kitle gelmesi halinde hemen bir doktora gidilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Peki meme kanseri belirtileri neler? Ele gelen her kitle kanser midir? Meme kanseri teşhis ve tedavisi nedir? İşte meme kanseri ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 12:53 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2022 Çarşamba 13:00
Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?
Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?

Meme kanseri, tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kadın kanseri olup her yıl yaklaşık 18 bin kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır. Birçok kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis oldukça büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Evrim Metcalfe meme kanseri ile ilgili merak edilenleri ve bilinmesi gerekenleri anlattı.İşte meme kanseri belirtileri...

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Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?
Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?

Prof. Metcalfe, yeterli fiziksel aktivitede bulunmanın yanı sıra, alkol ve sigaradan kaçınmanın da meme kanserinden korunmada önemini vurgulayarak, 12 yaşından önce adet görmenin ve 55 yaşından daha geç menopoza girmenin de meme kanseri riskini arttırdığını ifade etti.

Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?
Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?

Ailede birinci derece yakınlarda meme kanseri öyküsünün olması, bazı kalıtsal genleri taşımak daha önce meme kanserine yakalanmış olmak gibi değiştirilemez faktörlere sahip kadınların meme kanseri tarama programlarından faydalanmak üzere, en yakın sağlık kuruluşundan danışmanlık almalarının gerekliliğini belirten Metcalfe, "Her 100 kadına karşılık, bir erkek bireyde de meme kanseri görülmektedir. Bu nedenle erkeklerin de bu konuda farkındalığını arttırmak gerekmektedir," değerlendirmesinde bulundu.

Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?
Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?

MEME KANSERİ BELİRTİLERİ NELER?

Memede ağrısız, zamanla büyüyen kitle,
Meme ucunda çekilme,
Tek taraflı meme ucundan akıntı,
Koltuk altında ele gelen kitle,
Meme cildinde portakal kabuğu görünümü,
Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi,
Meme veya meme ucunda ağrı varlığının meme kanserinin en sık belirtileri olduğuna dikkati çekti.

Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?
Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?

Erken tanı almanın hem tedavinin daha kolay şekillenmesine, hem de yaşam süresinin uzamasına katkı sağladığını aktaran Metcalfe, şunları kaydetti:

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