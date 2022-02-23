Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?

Her yıl binlerce kişinin yaşadığı meme kanseri erken teşhis ile tedavi edilebilen bir hastalık. Özellikle kadınların daha sık yakalandığı meme kanserinde dikkat edilmesi gerekenler bulunuyor. Uzmanlar belirli dönemlerde belirli aralıklar elle muayene yapılması ve ele bir kitle gelmesi halinde hemen bir doktora gidilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor. Peki meme kanseri belirtileri neler? Ele gelen her kitle kanser midir? Meme kanseri teşhis ve tedavisi nedir? İşte meme kanseri ile ilgili merak edilenler...