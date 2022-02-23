Meme kanseri belirtileri neler? Meme kanseri nasıl teşhis edilir?

Ailede birinci derece yakınlarda meme kanseri öyküsünün olması, bazı kalıtsal genleri taşımak daha önce meme kanserine yakalanmış olmak gibi değiştirilemez faktörlere sahip kadınların meme kanseri tarama programlarından faydalanmak üzere, en yakın sağlık kuruluşundan danışmanlık almalarının gerekliliğini belirten Metcalfe, "Her 100 kadına karşılık, bir erkek bireyde de meme kanseri görülmektedir. Bu nedenle erkeklerin de bu konuda farkındalığını arttırmak gerekmektedir," değerlendirmesinde bulundu.