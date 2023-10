Ailede meme kanseri öyküsü olmayan bireylerde erken tanı için tarama önerileri olduğunu kaydeden Özkan, şu değerlendirmede bulundu:

"20-40 yaş arası, adet başlangıç gününden 7-10 gün sonra kendi kendine meme muayenesi (KKMM) ve her 3 yılda bir doktor muayenesi, 40 yaşından sonra her sene doktor muayenesi ve mammografi ile tarama (aylık KKMM devam edilmeli) yapılmalı. KKMM'de, birinci basamak gözlemlemek, ayna karşısına geçerek sırayla kollar iki yana sarkık ve gevşek, kolları bele koyarak, kollarını her iki yanda başının üzerine kaldırarak ve kollar yine iki tarafta sarkık ama gövdeyi de öne doğru eğerek her iki memeyi de gözlemlememiz gerekmektedir. Bu gözlem sırasında, memelerde daha önce olmayan bir asimetri, cilt değişiklikleri, kızarıklık, gözle görülen bir kitle varlığında mutlaka hekim başvurusu yapılmalıdır.