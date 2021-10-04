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Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

Dünyada 2020 yılında 2.3 milyon yeni meme kanseri vakası tespit edildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eser, "Meme kanseri; vakalarda son yıllarda yaşanan hızlı artış sonucunda akciğer kanserini geride bırakarak en sık görülen kanser türü oldu" dedi. Peki meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır? Uzman isim dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Giriş Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:28 Güncelleme Tarihi: 4 Ekim 2021 Pazartesi 15:28
Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?
Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

Meme kanserinin, erkek ve kadınlarda görülen kanser vakalarının yüzde 11,7'sini oluşturduğunu ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Eser, "Dünyada 2020 yılında 2.3 milyon yeni meme kanseri vakası tespit edildi. Meme kanserindeki bu artış, daha önce en sık görülen kanser türü olan akciğer kanserini geride bırakarak en sık görülen kanser türü olmasına yol açtı. Avrupa ve Kuzey Amerika'da 1980'li ve 1990'lı yıllardaki aşırı artış son yıllarda stabil bir hal alarak yıllık yüzde 0,5'lik bir artış oranını yakaladı. Önceki yıllardaki artışın nedenleri arasında radyolojik taramanın da etkisi olduğu düşünülmektedir. Türkiye'de ise son 5 yılda meme kanserinde önemli bir artışın tespit edilmediği belirtilmektedir" diye konuştu.

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Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?
Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

TÜRKİYE'DE GÖRÜLME ORANI 100 BİNDE 46
Meme kanseri gelişmiş ülkelerde gelişmemiş ülkelere kıyasla daha çok görüldüğünü belirten Prof. Dr. Eser, "Dünya'nın en sık meme kanseri görülen ülkeleri; Avustralya, Yeni Zelanda ve Belçika'dır. Avustralya'da meme kanseri görülme sıklığı yüz binde 95.5, Belçika'da 90.5, Kuzey Amerika'da 89.4, Kuzey Avrupa'da ise 86.4'tür. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Batı Asya'da meme kanseri görülme sıklığı yüz binde 46.6'dır" ifadelerini kullandı.

Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?
Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

Kovid-19 pandemisinin ilk dönemlerde meme kanseri hastalarının hastaneye gelmeye korkmaları sonucunda tüm dünyada bir gecikmeye ve daha ileri evrede hekime başvurmalarına neden olduğunu sözlerine ekleyen Prof. Dr. Eser, ancak ilk dalga atlatıldıktan sonra bu etkinin çok azaldığını belirtti.

Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?
Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

ARTIŞTA OBEZİTE FAKTÖRÜ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Artışın nedenlerinde gelişmiş ülkelerdeki yaşam stilinin en etkili faktör olarak düşünüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Eser, şunları söyledi:

"İkinci sırada ortalama yaşamın uzun olması ve sağlık kontrolleri ile tespit edilebilir olması da istatistiklere artış olarak yansımaktadır. Batı tipi yaşam stilinde kadınlar geç evlenmekte, çocuk sahibi olmamakta veya daha az çocuk sahibi olup, daha az emzirmektedirler. Doğum kontrol haplarının kullanımı daha fazladır, menopoz sonrası hormon tedavileri daha sık uygulanmaktadır. Artışta bu hormonal faktörlerin rolünün de olduğu düşünülmektedir. Batı tipi yaşam stilinde dikkat çeken ikinci önemli faktör ise beslenme şekli ve obezitedir. Batı toplumunda alkol tüketimi fazladır, Akdeniz ülkelerine göre daha az bitkisel gıda tüketilmekte, yağ oranı fazla beslenme daha ön plandadır. Gelişmiş ülkelerde obezite oranı, gelişmemiş ülkelere göre oldukça yüksektir. Obezite meme kanserinin gelişmesinde etkili olan faktörlerden birisidir."

Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?
Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

MEME CİLDİNDEKİ ÖDEM VE KIZARIKLARA DİKKAT
Meme kanserinin gelişmiş toplumlarda genelde radyolojik takiplerde daha bulgu vermeden tespit edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. Eser, "Az gelişmiş ülkelerdeki hastalar ise en sık memelerinde kitle fark ederek doktora başvururlar. Meme kanserinin diğer önemli belirtileri meme ucunda veya cildinde çekinti, ödem, meme ucundan sıkmadan kendiliğinden gelen akıntı, koltukaltında ele gelen kitle, memenin tümünün birden kızarıp şişmesi olabilmektedir" dedi.

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