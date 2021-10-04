Meme kanseri belirtileri nelerdir? Teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

ARTIŞTA OBEZİTE FAKTÖRÜ GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

Artışın nedenlerinde gelişmiş ülkelerdeki yaşam stilinin en etkili faktör olarak düşünüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Eser, şunları söyledi:

"İkinci sırada ortalama yaşamın uzun olması ve sağlık kontrolleri ile tespit edilebilir olması da istatistiklere artış olarak yansımaktadır. Batı tipi yaşam stilinde kadınlar geç evlenmekte, çocuk sahibi olmamakta veya daha az çocuk sahibi olup, daha az emzirmektedirler. Doğum kontrol haplarının kullanımı daha fazladır, menopoz sonrası hormon tedavileri daha sık uygulanmaktadır. Artışta bu hormonal faktörlerin rolünün de olduğu düşünülmektedir. Batı tipi yaşam stilinde dikkat çeken ikinci önemli faktör ise beslenme şekli ve obezitedir. Batı toplumunda alkol tüketimi fazladır, Akdeniz ülkelerine göre daha az bitkisel gıda tüketilmekte, yağ oranı fazla beslenme daha ön plandadır. Gelişmiş ülkelerde obezite oranı, gelişmemiş ülkelere göre oldukça yüksektir. Obezite meme kanserinin gelişmesinde etkili olan faktörlerden birisidir."