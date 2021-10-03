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Meme kanseri tedavisi gören Canan Ergüder sağlık durumunu paylaştı
Başarılı oyuncu Canan Ergüder, meme kanseri teşhisi konulması sonucu rol aldığı diziden ayrılmış ve tedavisine başlamıştı. Güzel oyuncu geçtiğimiz gün hastane çıkışı Nişantaşı'nda görüntülendi ve sağlık durumu ile ilgili merak edilenleri paylaştı.
Giriş Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 11:14
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Geçtiğimiz Mart ayında meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder, tedavi sürecine başlamış ve o dönem rol aldığı Menajerimi Ara dizisinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Ergüder önceki gün Nişantaşı'nda hastane çıkışı objektiflere takıldı. Tedavi nedeniyle dökülen saçları tekrar çıkmaya başlayan Ergüder keyifliydi.
Oyuncu "Tetkiklerimi yaptırdım. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Bundan sonra altı ayda bir kontrol var. Bu biten bir süreç değil, kontrol edilen bir süreç" dedi.
"MORALİMİ YÜKSEK TUTUYORUM" Ünlü oyuncu, "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajını paylaşmıştı.
Ameliyat olan ve setlere ara veren oyuncu, Alzheimer hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla çekilen 'Sadan Hanım' adlı belgesel filmde, Alzheimer hastası Sadan Ünüvar'ı canlandırdı.