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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder'den yeni haber! İşte sağlık durumu...
Menajerimi Ara dizisinde rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen başarılı oyuncu Canan Ergüder'den yeni haber geldi. Kemoterapi gören güzel oyuncu sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Canan Ergüder'in sağlık durumu...
Giriş Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 16:46Güncelleme Tarihi: 6 Mayıs 2021 Perşembe 16:52
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Dört yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Kenan Ece ile nikah masasına oturan ve Demir adında bir oğlu bulunan oyuncu Canan Ergüder (43),meme kanseriyle mücadele etmeye devam ediyor.
Rahatsızlığından dolayı rol aldığı diziden de ayrılan güzel oyuncu, son durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Ergüder'in saçlarını kestirmesi de dikkatlerden kaçmadı.
"YENİ SAÇSIZ HALİME ALIŞTIM" Sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaşan Ergüder, "Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim.
Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Her şey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"MERAK ETMEYİN, İYİLEŞECEĞİM" Hastalık haberinin duyulmasının ardından açıklama yapan Ergüder, paylaşımında; "Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere 'Menajerimi Ara'da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu" demişti.