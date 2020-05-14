Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Vatandaşlar, "Tezgaha olan mesafeye genelde uyuyorlar. Pazarda gezen vatandaşların hepsini dikkat edemeyiz ama Muğla kurallara uyuyor" derken, salgın tedbir kurallarına uyan kimsenin olmadığını belirten vatandaşlar, "Kısıtlamalar kalkmadan önce iyiydik. Ama dana sonra kimse uymuyor. Dışarıdan kimseyi koyvermeyeceklerdi. Bize aralıklı oturun diyorlar. Biz uyguluyoruz. Köy yerinde bizim hiç dışarı çıktığımız yok. Ama burada herkes 65'in üzerinde pazarda. Bunu uygulayan yok. Sosyal mesafeyi hiç uygulayan yok" dediler.

İHA