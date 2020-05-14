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Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske takmak oldukça önem taşıyor. Muğla'nın Menteşe ilçesindeki halk pazarında vatandaşlar ise sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak iç içe alışveriş yaptı.

Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:41 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:46
Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında önce hava, deniz ve kara ulaşımının kısıtlandığı Türkiye'nin önemli turizm merkezi Muğla'da sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Aydın ve Antalya ile Burdur illerinden giriş ve çıkışlar serbest bırakılmıştı.

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Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Son olarak Denizli ile de araç giriş çıkış trafiğe açılmasının ardından Menteşe ilçesinde kurulan halk pazarında Aydın ve Denizli'den gelen pazarcılar ile halk pazarında yoğunluk yaşandı.

Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Perşembe günleri kurulan ve bölgenin en büyük halk pazarında vatandaşlar çoğu zaman sosyal mesafe kurallarına uymayarak tezgah başında kalabalık gruplar oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise 65 yaş üstünün sokağa çıkmasının yasak olmasına rağmen, pazarda 65 yaş üstü çok sayıda vatandaşın alışveriş yaptığını ileri sürdü.

Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Pazar alışverişine gelen ve tezgah açan vatandaşların büyük çoğunluğunun koruyucu maske taktıkları görülürken, pazar alışverişi yapan vatandaşların sosyal mesafeye uyduklarını söyleyen vatandaşlar olduğu kadar kısıtlamaların kalkmasından şikayet eden vatandaşlar da yer aldı.

Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Vatandaşlar, "Tezgaha olan mesafeye genelde uyuyorlar. Pazarda gezen vatandaşların hepsini dikkat edemeyiz ama Muğla kurallara uyuyor" derken, salgın tedbir kurallarına uyan kimsenin olmadığını belirten vatandaşlar, "Kısıtlamalar kalkmadan önce iyiydik. Ama dana sonra kimse uymuyor. Dışarıdan kimseyi koyvermeyeceklerdi. Bize aralıklı oturun diyorlar. Biz uyguluyoruz. Köy yerinde bizim hiç dışarı çıktığımız yok. Ama burada herkes 65'in üzerinde pazarda. Bunu uygulayan yok. Sosyal mesafeyi hiç uygulayan yok" dediler.

İHA

Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı
Menteşe halk pazarında sosyal mesafe hiçe sayıldı
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