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Haberler Galeri Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor!

Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor!

Büyük bir kazaya karışarak perte çıkan Mercedes'i sahibi öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü. Kaza yapıp kullanılmaz hale gelen arabaları uzman ellerle öyle bir değişim geçiriyor ki görenler gözlerine inanamıyor...

Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 16:55
Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor!

Büyük bir kazaya karışan Mercedes marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

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Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor!

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördüklari karşısında şaşırdılar.

Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor!
Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor!
Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor!
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