Mercedes'i öyle bir hale getirdi ki... Teklif yağıyor!
Büyük bir kazaya karışarak perte çıkan Mercedes'i sahibi öyle bir hale getirdi ki görenler hayrete düştü. Kaza yapıp kullanılmaz hale gelen arabaları uzman ellerle öyle bir değişim geçiriyor ki görenler gözlerine inanamıyor...
Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 16:55
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Büyük bir kazaya karışan Mercedes marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.