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Mercedes'in koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?
Mercedes'in koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?
Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!
Giriş Tarihi: 7 Nisan 2022 Perşembe 16:32
Bıçakla önce koltuğun dış kılıfını kesen YouTuber baba daha sonra koltuğun içini işte böyle didik didik etti.