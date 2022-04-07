Haberler Galeri Mercedes'in koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?

Mercedes'in koltuğunu kesip biçti! İçinden bakın neler çıktı?

Buldukları her şeyin 'içini' göstererek YouTube'ta fenomen olan ve son olarak Mercedes'in Almanya'da bulunan müzesine giren baba oğul, bu kez son model Mercedes-Benz S-Class serisi bir otomobilin koltuğunu böyle kesti!