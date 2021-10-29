  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Merkezefendi Belediyesince yaptırılan heykeller kaldırıldı

Merkezefendi Belediyesince yaptırılan heykeller kaldırıldı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesince bir parka sağlıkçıları temsilen yaptırılan ve tepkilere neden olan heykeller, belediye görevlilerince kaldırıldı. Kovid-19 virüsü ve dünyayı temsilen heykelin ise yerinde kaldığı görüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da heykellerin hızla kaldırılmasını talep etmişti

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 17:47 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 17:49
Merkezefendi Belediyesince yaptırılan heykeller kaldırıldı

Bahçelievler Mahallesi'nde yaptırılan parka yerleştirilen ancak estetikten uzak görünümüyle tepkiye neden olan beyaz önlük ve maske takmış 3 sağlıkçı heykeli, gece saatlerinde yerlerinden alınarak depoya taşındı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Merkezefendi Belediyesince yaptırılan heykeller kaldırıldı

Kovid-19 virüsü ve dünyayı temsilen heykelin ise yerinde kaldığı görüldü.

Merkezefendi Belediyesince yaptırılan heykeller kaldırıldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından yaklaşık 3 ay önce Bahçelievler Mahallesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görev yapan sağlık personelini temsil için heykellerin de bulunduğu bir park inşa edilmiş, henüz resmi açılışı yapılmayan parktaki heykeller vatandaşların tepkisini çekmişti.

Merkezefendi Belediyesince yaptırılan heykeller kaldırıldı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da heykellerin hızla kaldırılmasını talep etmişti.

Merkezefendi Belediyesince yaptırılan heykeller kaldırıldı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Otobüse binince yolcular gözlerine inanamadı!
Otobüse binince yolcular gözlerine inanamadı!