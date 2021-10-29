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Merkezefendi Belediyesince yaptırılan heykeller kaldırıldı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesince bir parka sağlıkçıları temsilen yaptırılan ve tepkilere neden olan heykeller, belediye görevlilerince kaldırıldı. Kovid-19 virüsü ve dünyayı temsilen heykelin ise yerinde kaldığı görüldü. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan da heykellerin hızla kaldırılmasını talep etmişti

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 17:47 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 17:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





