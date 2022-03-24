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Haberler Galeri Mesleğini öğrenen şaştı kaldı! En zor meslek...

Mesleğini öğrenen şaştı kaldı! En zor meslek...

Her işin kendine göre zorluğu ve tehlikesi vardır elbette. Ancak bazıları "dünyanın en zor ve en ilginç meslekleri" olarak tarihe geçti. İşte "bu kadarı da olmaz" diyeceğiniz dünyanın en zor ve ilginç meslekleri...

Giriş Tarihi: 24 Mart 2022 Perşembe 15:52
Mesleğini öğrenen şaştı kaldı! En zor meslek...

Birçoğumuz gün içinde yorgun düşer, bazen de yaptığımız işin zorluğundan yakınırız. Hatta bazen "dünyanın en zor mesleğinin" kendi mesleğimiz olduğunu düşündüğümüz bile olur. Fakat aslında dünyada öyle zor ve ilginç meslekler var ki inanması bile çok güç!

İşte duyunca çok şaşıracağınız dünyanın en zor ve ilginç meslekleri...

Hindistan ve Bangladeş'te lifleri ip ve çuval yapımında kullanılan jüt bitkisini toplayan işçiler.

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Mesleğini öğrenen şaştı kaldı! En zor meslek...

Ayrıca, Bangladeş, doğal jüt lifinin en büyük ikinci üreticisidir.

Mesleğini öğrenen şaştı kaldı! En zor meslek...
Mesleğini öğrenen şaştı kaldı! En zor meslek...
Mesleğini öğrenen şaştı kaldı! En zor meslek...
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