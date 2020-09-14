Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti Kraliyet üyeleri ve Beckham Ailesi'ne komşu olacak. Özil, yeni evi için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.