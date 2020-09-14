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Haberler Galeri Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti Kraliyet üyeleri ve Beckham Ailesi'ne komşu olacak. Özil, yeni evi için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2020 Pazartesi 10:30
Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

Eşi Amine Gülşe ve kızıyla Londra'da 10 milyon pound'luk malikanede yaşayan Mesut Özil, şimdi de Cotswolds'da bir ev alacak.

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Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de kariyerine devam eden Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane alıyor.

Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

Özil, yeni evi için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.

Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

Özil, bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alması durumunda, Kraliyet üyeleri ve Beckham Ailesi'ne de komşu olacak.

Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

Futbolun efsane ismi David Beckham, pandemi sürecini eşi Victoria ve çocuklarıyla Cotswolds'daki malikanesinde geçirmişti.

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