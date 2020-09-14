Mesut Özil ile Amine Gülşe David Beckham'a komşu oluyor! Evin fiyatı dudak uçuklattı!

Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti Kraliyet üyeleri ve Beckham Ailesi'ne komşu olacak. Özil, yeni evi için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı. Eşi Amine Gülşe ve kızıyla Londra'da 10 milyon pound'luk malikanede yaşayan Mesut Özil, şimdi de Cotswolds'da bir ev alacak. Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı. İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de kariyerine devam eden Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane alıyor. Özil, yeni evi için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı. Özil, bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alması durumunda, Kraliyet üyeleri ve Beckham Ailesi'ne de komşu olacak. Futbolun efsane ismi David Beckham, pandemi sürecini eşi Victoria ve çocuklarıyla Cotswolds'daki malikanesinde geçirmişti.