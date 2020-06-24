Mesut Özil ve Amine Gülşe tatil hazırlıkları tamam! Çift soluğu Çeşme'de alacak

BABALIK SANA ÇOK YAKIŞTI

Amine Gülşe, eşi Mesut Özil'in 'Babalar Günü'nü yaptığı paylaşımla kutladı. Gülşe, eşinin kızıyla çekilmiş karesini paylaşıp, altına da "Öyle güzel bakıyorsun ki kızımıza gözlerindeki o ışıltı, mutluluk ve huzur hiç sönmesin, babalık sana çok yakıştı iyi ki varsın" notunu düştü.