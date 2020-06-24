HaberlerGaleriMesut Özil ve Amine Gülşe tatil hazırlıkları tamam! Çift soluğu Çeşme'de alacak
Mesut Özil ve Amine Gülşe tatil hazırlıkları tamam! Çift soluğu Çeşme'de alacak
Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti geçtiğimiz aylarda kızları Eda'yı kucağına almıştı. Kızlarıyla ilk kez tatil yapacak olan çiftin rotası belli oldu. Temmuz ayında Premier Lig'in bitmesiyle birlikte çift soluğu Çeşme'de alacak.
Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:13Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 10:32
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Mesut Özil ve Amine Gülşe tatil hazırlıkları tamam! Rotaları belli oldu
Futbol kariyeri nedeniyle İngiltere'de yaşayan Mesut Özil ve Amine Gülşe, tatil planını yaptı.
Mesut Özil ve Amine Gülşe tatil hazırlıkları tamam! Rotaları belli oldu
30 Mart'ta ilk bebekleri Ela'yı kucağına alan çift, kızlarıyla birlikte ilk tatillerini Türkiye'de yapma kararı aldı.
Mesut Özil ve Amine Gülşe tatil hazırlıkları tamam! Rotaları belli oldu
Çift, İngiltere Premier Ligi'nin temmuz sonunda bitmesiyle soluğu Çeşme'deki evlerinde alacak.
Mesut Özil ve Amine Gülşe tatil hazırlıkları tamam! Rotaları belli oldu
2 aylık kızları Eda'yla birlikte ilk kez tatil deneyimi yaşayacak olan ikilinin 10 milyon TL değerindeki lüks evlerinde dinlenmeye çekilecek. Ailelerini de lüks villalarında ağırlayacak olan ikilinin ligler başlayana kadar burada kalacakları öğrenildi.
Mesut Özil ve Amine Gülşe tatil hazırlıkları tamam! Rotaları belli oldu
BABALIK SANA ÇOK YAKIŞTI
Amine Gülşe, eşi Mesut Özil'in 'Babalar Günü'nü yaptığı paylaşımla kutladı. Gülşe, eşinin kızıyla çekilmiş karesini paylaşıp, altına da "Öyle güzel bakıyorsun ki kızımıza gözlerindeki o ışıltı, mutluluk ve huzur hiç sönmesin, babalık sana çok yakıştı iyi ki varsın" notunu düştü.
Mesut Özil ve Amine Gülşe tatil hazırlıkları tamam! Rotaları belli oldu
Mesut Özil ve Amine Gülşe tatil hazırlıkları tamam! Rotaları belli oldu