HaberlerGaleriMesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin Türkiye tatili devam ediyor. Soluğu Çeşme'de alan ikili, villalarını baştan aşağı yeniledi. Çift, villalarını yenilemek için servet ödedi. Özil'in oturduğu villanın çevresinde de konut satışlarının arttığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:00Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:13
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Çift, Çeşme'de 10 milyon TL'ye yeniledikleri havuzlu villalarında kalıyor. Mesut Özil gittiği plajlarda ilgiyi üzerine çektiği için mekanları hareketlendiriyor.