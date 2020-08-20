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Haberler Galeri Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin Türkiye tatili devam ediyor. Soluğu Çeşme'de alan ikili, villalarını baştan aşağı yeniledi. Çift, villalarını yenilemek için servet ödedi. Özil'in oturduğu villanın çevresinde de konut satışlarının arttığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:00 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2020 Perşembe 12:13
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!

Çift, Çeşme'de 10 milyon TL'ye yeniledikleri havuzlu villalarında kalıyor. Mesut Özil gittiği plajlarda ilgiyi üzerine çektiği için mekanları hareketlendiriyor.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!

Yanına gelen futbolseverlerle selfie yapıyor. Bu arada çiftin villası çevredeki gayrimenkul satış fiyatlarını bir kat daha artırdı.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!

Emlakçılar, müşterilere evleri gezdirirken 'Burayı alırsanız Mesut Özil'e komşu olacaksınız' diye sunum yapıyor.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!

Lüks evinde tatilin tadını çıkaran yıldız futbolcu, önceki gün arkadaşlarıyla beraber beldenin popüler plajlarından birine gitti.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!

Plajın en kuytu köşesindeki locaya geçen Özil ve arkadaşları, denize girmek yerine oturup sohbet etmeyi tercih etti. Görevliler locaya şişe şişe şampanya taşırken, Özil tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!
Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin tatili devam ediyor! Villayı yeniledikleri para dudak uçuklattı!
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