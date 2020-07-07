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Mesut Özil'den eşine jest! Çeşme'deki villasını yeniden düzenledi
Mesut Özil eşi Amine Gülşe için Çeşme'deki villasını yeniden düzenlendi. 10 milyon TL'ye yakın masraf yapan Özil, Gülşe'nin isteği üzerine dekorasyonda değişiklikler yaptırdı. Bahçe düzenlemesi de yeniden ele alındı.
Giriş Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 15:00Güncelleme Tarihi: 7 Temmuz 2020 Salı 15:16
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Mesut Özil'den eşine jest! Çeşme'deki villasını yeniden düzenledi
İngiltere-Arsenal'de oynayan Mesut Özil ile eşi Amine Gülşe tatil için Çeşme'deki villalarına gelmeye hazırlanıyor. Bu yazlık Mesut Özil'e 10 milyon TL'ye mal olmuştu.
Mesut Özil'den eşine jest! Çeşme'deki villasını yeniden düzenledi
Posta'da yer alan habere göre; yıldız futbolcu yaz başından bu yana villasına 700 bin TL daha harcadı. Yeni doğum yapan eşi Amine Gülşe'nin isteği üzerine dekorasyonda değişiklikler yaptırdı. Bahçe düzenlemesi de yeniden ele alındı.
Mesut Özil'den eşine jest! Çeşme'deki villasını yeniden düzenledi
Bu arada Mesut Özil'in sarayı, çevredeki emlak fiyatlarını da artırmış. Emlakçılar 'Bu evi alırsanız Mesut'a komşu olacaksınız' diye 2 milyon TL'lik villaların fiyatını 3 milyona çıkarmış.
Mesut Özil'den eşine jest! Çeşme'deki villasını yeniden düzenledi
Mesut Özil'den eşine jest! Çeşme'deki villasını yeniden düzenledi