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Haberler Galeri Meteoroloji 31 Mayıs Çarşamba hava durumu raporunu paylaştı: İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji 31 Mayıs Çarşamba hava durumu raporunu paylaştı: İzmir'de hava nasıl olacak?

Bugün 31 Mayıs Çarşamba İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 31 Mayıs Çarşamba hava durumu...

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:42 Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 08:46
Meteoroloji 31 Mayıs Çarşamba hava durumu raporunu paylaştı: İzmir’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Tekirdağ, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Yozgat, Sinop ve Samsun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji 31 Mayıs Çarşamba hava durumu raporunu paylaştı: İzmir’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu ile Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir ve Bilecik çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 31 Mayıs Çarşamba hava durumu raporunu paylaştı: İzmir’de hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji 31 Mayıs Çarşamba hava durumu raporunu paylaştı: İzmir’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji 31 Mayıs Çarşamba hava durumu raporunu paylaştı: İzmir’de hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Karaman dışında bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Yozgat ve Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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