Meteoroloji açıkladı: Ege’de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı