  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Meteoroloji açıkladı: Ege'de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!

Meteoroloji açıkladı: Ege'de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!

Bugün 25 Ocak Pazartesi İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? Meteoroloji bugün için ne söylüyor? gibi soruların cevabı araştırılıyor. Peki haftanın üçüncü günü hava durumunda neler var? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 25 Ocak Çarşamba günü hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 25 Ocak 2023 Çarşamba 09:32
Meteoroloji açıkladı: Ege'de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!
Meteoroloji açıkladı: Ege’de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji açıkladı: Ege'de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!
Meteoroloji açıkladı: Ege’de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji açıkladı: Ege'de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!
Meteoroloji açıkladı: Ege’de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 16°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Ege'de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!
Meteoroloji açıkladı: Ege’de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu

Meteoroloji açıkladı: Ege'de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!
Meteoroloji açıkladı: Ege’de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Az bulutlu

  • SON DAKİKA