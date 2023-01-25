Meteoroloji açıkladı: Ege’de yağmur ve sis var! Bakmadan çıkmayın!

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı