Meteoroloji bölge bölge paylaştı! Sağanak yağışa dikkat

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının çok bulutlu, gece saatlerinde Bolu'nun batı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu batı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu