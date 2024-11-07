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Haberler Galeri Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (7 Kasım Perşembe) hava durumu tahminini paylaştı. Hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağmur yağacak mı? soruları yanıt bulundu. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 7 Kasım Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık