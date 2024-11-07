Meteoroloji bölge bölge son hava durumu tahminini paylaştı! 7 Kasım Perşembe hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün (7 Kasım Perşembe) hava durumu tahminini paylaştı. Hava nasıl olacak? İzmir ve Ege'de yağmur yağacak mı? soruları yanıt bulundu. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 7 Kasım Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN Giriş Tarihi : 07 Kasım 2024 08:55 Son Güncelleme : 07 Kasım 2024 08:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





