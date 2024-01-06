Meteoroloji Egelileri uyardı! Akşam saatlerinde başlayacak! 6 Ocak Cumartesi hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı