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Haberler Galeri Meteoroloji Egelileri uyardı! Akşam saatlerinde başlayacak! 6 Ocak Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Egelileri uyardı! Akşam saatlerinde başlayacak! 6 Ocak Cumartesi hava nasıl olacak?

Bugün (6 Ocak Cumartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 6 Ocak Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 08:58

Meteoroloji Egelileri uyardı! Akşam saatlerinde başlayacak! 6 Ocak Cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden; yurdun doğu kesimlerinde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güneydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Egelileri uyardı! Akşam saatlerinde başlayacak! 6 Ocak Cumartesi hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Rüzgarın, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Egelileri uyardı! Akşam saatlerinde başlayacak! 6 Ocak Cumartesi hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile gece saatlerinde Edirne il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında yer yer kuvvetli (30-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Egelileri uyardı! Akşam saatlerinde başlayacak! 6 Ocak Cumartesi hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Egelileri uyardı! Akşam saatlerinde başlayacak! 6 Ocak Cumartesi hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney, Burdur'un doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güney ilçeleri sağanak yağışlı

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

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