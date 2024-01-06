Meteoroloji Egelileri uyardı! Akşam saatlerinde başlayacak! 6 Ocak Cumartesi hava nasıl olacak?

Bugün (6 Ocak Cumartesi) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı, zamanla batısının yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. İşte 6 Ocak Cumartesi hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 08:58