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Haberler Galeri Meteoroloji'den Ege'ye 2 ayrı uyarı! Öğle saatlerinde başlayacak... 27 Aralık Çarşamba hava durumu

Meteoroloji'den Ege'ye 2 ayrı uyarı! Öğle saatlerinde başlayacak... 27 Aralık Çarşamba hava durumu

Bugün (27 Aralık Çarşamba) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? İzmirli vatandaşlar Bayındır, Kiraz, Torbalı, Ödemiş'te havanın nasıl olacağını merak ediyor. Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 27 Aralık Çarşamba hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:29

Meteoroloji’den Ege’ye 2 ayrı uyarı! Öğle saatlerinde başlayacak... 27 Aralık Çarşamba hava durumu

Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bolu ve Karabük çevreleri ile Samsun'un iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan'ın kuzeyinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji’den Ege’ye 2 ayrı uyarı! Öğle saatlerinde başlayacak... 27 Aralık Çarşamba hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimleri ile Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji’den Ege’ye 2 ayrı uyarı! Öğle saatlerinde başlayacak... 27 Aralık Çarşamba hava durumu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye 2 ayrı uyarı! Öğle saatlerinde başlayacak... 27 Aralık Çarşamba hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu

Meteoroloji’den Ege’ye 2 ayrı uyarı! Öğle saatlerinde başlayacak... 27 Aralık Çarşamba hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 10°C

Az bulutlu

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