Meteoroloji’den Ege’ye 2 ayrı uyarı! Öğle saatlerinde başlayacak... 27 Aralık Çarşamba hava durumu

Bugün (27 Aralık Çarşamba) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? İzmirli vatandaşlar Bayındır, Kiraz, Torbalı, Ödemiş'te havanın nasıl olacağını merak ediyor. Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Ege Bölgesi'nde havanın parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 27 Aralık Çarşamba hava durumu...
Giriş Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:10 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 09:29