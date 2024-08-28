Meteoroloji Ege’ye saat verdi! Gök gürültülü sağanak yağışa yakalanmayın... 28 Ağustos Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey , yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.