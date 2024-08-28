Meteoroloji Ege’ye saat verdi! Gök gürültülü sağanak yağışa yakalanmayın... 28 Ağustos Çarşamba hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün (28 Ağustos Çarşamba) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.. İşte 28 Ağustos Çarşamba 2024 hava durumunun detayları...
Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:10