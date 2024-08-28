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Meteoroloji Ege'ye saat verdi! Gök gürültülü sağanak yağışa yakalanmayın... 28 Ağustos Çarşamba hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün (28 Ağustos Çarşamba) yağmur yağacak mı? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji'ye göre, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.. İşte 28 Ağustos Çarşamba 2024 hava durumunun detayları...

Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:10

Meteoroloji Ege’ye saat verdi! Gök gürültülü sağanak yağışa yakalanmayın... 28 Ağustos Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar, Hatay kıyıları ile Gümüşhane, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey , yurdun güney kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Ege’ye saat verdi! Gök gürültülü sağanak yağışa yakalanmayın... 28 Ağustos Çarşamba hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Ege’ye saat verdi! Gök gürültülü sağanak yağışa yakalanmayın... 28 Ağustos Çarşamba hava durumu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Ege’ye saat verdi! Gök gürültülü sağanak yağışa yakalanmayın... 28 Ağustos Çarşamba hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C

Az bulutlu

Meteoroloji Ege’ye saat verdi! Gök gürültülü sağanak yağışa yakalanmayın... 28 Ağustos Çarşamba hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı ilçerleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı