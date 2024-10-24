Meteoroloji Ege’yi saat vererek uyardı! Sabah ve gece saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, , İstanbul, Sinop ve Artvin çevreleri, Kastamonu'nun kuzey ilçeleri, Çanakkale'nin doğusu, Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenmektedir.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.