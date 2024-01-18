Meteoroloji Ege’yi uyardı! İzmir’de o saatlerde başlayacak... 18 Ocak Perşembe hava durumu

Bugün (18 Ocak Perşembe) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 18 Ocak Perşembe hava durumunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 08:45 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 08:49