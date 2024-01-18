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Haberler Galeri Meteoroloji Ege'yi uyardı! İzmir'de o saatlerde başlayacak... 18 Ocak Perşembe hava durumu

Meteoroloji Ege'yi uyardı! İzmir'de o saatlerde başlayacak... 18 Ocak Perşembe hava durumu

Bugün (18 Ocak Perşembe) kar yağacak mı? İzmir'de hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde hangi illerde yağmur yağacak? Sıcaklıklar azalacak mı? sorularının yanıtı araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı uyarılara göre havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 18 Ocak Perşembe hava durumunun ayrıntıları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 08:45 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 Perşembe 08:49

Meteoroloji Ege’yi uyardı! İzmir’de o saatlerde başlayacak... 18 Ocak Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Sakarya ve Bilecik hariç) Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman ve Bolu ile Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Ege’yi uyardı! İzmir’de o saatlerde başlayacak... 18 Ocak Perşembe hava durumu

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Ege’yi uyardı! İzmir’de o saatlerde başlayacak... 18 Ocak Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra batı kesimlerden başlayarak zamanla (Sakarya ve Bilecik hariç) bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji Ege’yi uyardı! İzmir’de o saatlerde başlayacak... 18 Ocak Perşembe hava durumu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Ege’yi uyardı! İzmir’de o saatlerde başlayacak... 18 Ocak Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde güney ilçeleri sağanak yağışlı

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