Meteoroloji hava tahminini açıkladı! İkisi birden geliyor...

Bugün (14 Ağustos Pazartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte 14 Ağustos Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:03