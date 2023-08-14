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Haberler Galeri Meteoroloji hava tahminini açıkladı! İkisi birden geliyor...

Meteoroloji hava tahminini açıkladı! İkisi birden geliyor...

Bugün (14 Ağustos Pazartesi) İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün sıcaklık ne kadar artacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? soruları araştırılıyor. Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte 14 Ağustos Pazartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:03

Meteoroloji hava tahminini açıkladı! İkisi birden geliyor...

Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Karabük, Çankırı, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın ve Eskişehir'in kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Marmara ile Karadeniz ve Ege kıyılarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, diğer bölgelerde artmaya devam edecek, Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve kuzey Ege'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın batısında ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji hava tahminini açıkladı! İkisi birden geliyor...

MARMARA

Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji hava tahminini açıkladı! İkisi birden geliyor...

EGE

Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu

Meteoroloji hava tahminini açıkladı! İkisi birden geliyor...

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 45°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji hava tahminini açıkladı! İkisi birden geliyor...

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeybatısının parçalı bulutlu Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın kuzeybatısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 39°C

Parçalı bulutlu, kuzeybatı çevreleri mevzi sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 41°C

Parçalı bulutlu, sabah ve öğleden sonra mevzii sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 39°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı çevrelerin mevzi sağanak yağışlı

KONYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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