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Haberler Galeri Meteoroloji il il uyardı! Ege'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji il il uyardı! Ege'de hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün 4 Nisan Salı 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de yağış bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde (İzmir, Aydın, Muğla ve Kuzey Ege kıyıları) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte 4 Nisan 2023 Salı il il hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 08:56 Güncelleme Tarihi: 4 Nisan 2023 Salı 08:56
Meteoroloji il il uyardı! Ege’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün (Salı) Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Göller yöresinde, bugün (Salı) Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı! Ege’de hava nasıl olacak?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ani sel, yerel su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI; Rüzgarın güneyli yönlerden bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Göller yöresinde, bugün (Salı) Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

DEPREM BÖLGESİNDE BEKLENEN TOZ TAŞINIMINA DİKKAT: Deprem Bölgesinde bugün (Salı) Şanlıurfa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji il il uyardı! Ege’de hava nasıl olacak?

MARMARA

Çok bulutlu, batısı ile bugün (Salı) bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerine kaadar Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 22°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 23°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji il il uyardı! Ege’de hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde (İzmir, Aydın, Muğla ve Kuzey Ege kıyıları) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Çok bulutlu, il genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji il il uyardı! Ege’de hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz bölümü ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç ve batı kesimleri ile Hatay çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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