Meteoroloji il il uyardı! Ege’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bugün (Salı) Güneydoğu Anadolu bölge geneli ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi, Ege ve Göller yöresinde, bugün (Salı) Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Batı Akdeniz'in batısında zaman zaman kısa süreli fırtına (40 ila 80 zaman zaman 90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.