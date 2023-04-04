Meteoroloji il il uyardı! Ege’de hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün 4 Nisan Salı 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de yağış bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde (İzmir, Aydın, Muğla ve Kuzey Ege kıyıları) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte 4 Nisan 2023 Salı il il hava durumu raporu...