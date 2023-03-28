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Haberler Galeri Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklıklar aniden düştü

Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklıklar aniden düştü

İzmir'de bugün 28 Mart Salı 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de yağış bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Ege Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu...

Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 09:01 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 09:19
Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklıklar aniden düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzeydoğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklıklar aniden düştü

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklıklar aniden düştü

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra güneydoğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklıklar aniden düştü

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra kar yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, il genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji il il uyardı! Sıcaklıklar aniden düştü

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

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