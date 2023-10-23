Meteoroloji o bölgeleri tek tek uyardı! Kuvvetli yağışa dikkat!

Bugün (23 Ekim Pazartesi) Ege ve İzmir'de hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar azalacak mı? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Ekim Pazartesi hava durumu...
Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 08:56 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 08:59