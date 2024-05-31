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Haberler Galeri Meteoroloji o illeri sağanak yağışa karşı uyardı! İşte 31 Mayıs Cuma hava durumu tahmini

Meteoroloji o illeri sağanak yağışa karşı uyardı! İşte 31 Mayıs Cuma hava durumu tahmini

Son dakika haberleri... Bugün 31 Mayıs Cuma 2024 bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 31 Mayıs Cuma hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 09:17

Meteoroloji o illeri sağanak yağışa karşı uyardı! İşte 31 Mayıs Cuma hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji o illeri sağanak yağışa karşı uyardı! İşte 31 Mayıs Cuma hava durumu tahmini

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji o illeri sağanak yağışa karşı uyardı! İşte 31 Mayıs Cuma hava durumu tahmini

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji o illeri sağanak yağışa karşı uyardı! İşte 31 Mayıs Cuma hava durumu tahmini

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji o illeri sağanak yağışa karşı uyardı! İşte 31 Mayıs Cuma hava durumu tahmini

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı