Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu saatlerde yağmur bastıracak... 27 Temmuz Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ankara çevreleri, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.