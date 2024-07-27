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Haberler Galeri Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu saatlerde yağmur bastıracak... 27 Temmuz Cumartesi hava durumu

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu saatlerde yağmur bastıracak... 27 Temmuz Cumartesi hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün yağmur yağacak mı? Hava nasıl olacak? Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de hava nasıl olacak? sorularının yanıtı sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 27 Temmuz Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 27.07.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 08:58

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu saatlerde yağmur bastıracak... 27 Temmuz Cumartesi hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ankara çevreleri, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu saatlerde yağmur bastıracak... 27 Temmuz Cumartesi hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu saatlerde yağmur bastıracak... 27 Temmuz Cumartesi hava durumu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu saatlerde yağmur bastıracak... 27 Temmuz Cumartesi hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu saatlerde yağmur bastıracak... 27 Temmuz Cumartesi hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı bulutlu, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu