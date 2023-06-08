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Haberler Galeri Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

Bugün 8 Haziran Perşembe İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekelniyor. İşte 8 Haziran Perşembe hava durumu...

Giriş Tarihi: 8 Haziran 2023 Perşembe 08:51 Güncelleme Tarihi: 8 Haziran 2023 Perşembe 08:53

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in batısı, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu (Sivas ve Karaman hariç), Batı Karadeniz'in batısı ile Balıkesir çevreleri ve Karaman'ın batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri, Ankara'nın güneyi ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İç Ege (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri), Kırıkkale çevreleri ile Ankara'nın güneyi, Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Doğusu ile Balıkesir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Bilecik ve Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BİLECİK °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

EGE

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde (İzmir'in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekelniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ve Antalya'nın batı ilçeleri ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Sivas ve Karaman hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Kırıkkale çevreleri ve Ankara'nın güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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