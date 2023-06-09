Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.