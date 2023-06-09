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Haberler Galeri Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

Bugün 9 Haziran Cuma İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar düşecek mi? soruları araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İşte 9 Haziran Cuma hava durumu...

Giriş Tarihi: 9 Haziran 2023 Cuma 09:07 Güncelleme Tarihi: 9 Haziran 2023 Cuma 09:07

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 24°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu

K.MARAŞ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji o illeri tek tek uyardı! Bu şehirlerde etkisini gösterecek

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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