Meteoroloji tek tek uyardı! O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Hazırlıksız yakalanmayın

İzmir'de bugün 1 Mart Çarşamba 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği, bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahminde bulunurken "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" şeklinde uyarıda bulundu. İşte 1 Mart Çarşamba 2023 tüm ülkenin hava durumu...