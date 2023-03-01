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Haberler Galeri Meteoroloji tek tek uyardı! O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Hazırlıksız yakalanmayın

Meteoroloji tek tek uyardı! O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Hazırlıksız yakalanmayın

İzmir'de bugün 1 Mart Çarşamba 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu geçeceği, bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahminde bulunurken "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" şeklinde uyarıda bulundu. İşte 1 Mart Çarşamba 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 08:50 Güncelleme Tarihi: 1 Mart 2023 Çarşamba 09:13
Meteoroloji tek tek uyardı! O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Hazırlıksız yakalanmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji tek tek uyardı! O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Hazırlıksız yakalanmayın

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji tek tek uyardı! O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Hazırlıksız yakalanmayın

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji tek tek uyardı! O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Hazırlıksız yakalanmayın

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji tek tek uyardı! O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Hazırlıksız yakalanmayın

İÇ ANADOLU

Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu, Ankara ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 14°C

Parçalı bulutlu

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