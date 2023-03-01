Meteoroloji tek tek uyardı! O illerde toz taşınımı ve yağış etkili! Hazırlıksız yakalanmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının artmaya devam edeceği, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, güneydoğu, yurdumuzun güneyinde ve zamanla Karadeniz'in batı kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.