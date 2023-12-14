Meteoroloji o illeri uyardı! Plan yapanlar dikkat! İşte 14 Aralık Perşembe hava durumu

Bugün (14 Aralık Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor. İşte 14 Aralık Perşembe hava durumu...
Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 08:48 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 08:50