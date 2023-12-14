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Haberler Galeri Meteoroloji o illeri uyardı! Plan yapanlar dikkat! İşte 14 Aralık Perşembe hava durumu

Meteoroloji o illeri uyardı! Plan yapanlar dikkat! İşte 14 Aralık Perşembe hava durumu

Bugün (14 Aralık Perşembe) İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar artacak mı? soruları özellikle planı olanlar tarafından araştırılıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor. İşte 14 Aralık Perşembe hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 08:48 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 08:50

Meteoroloji o illeri uyardı! Plan yapanlar dikkat! İşte 14 Aralık Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji o illeri uyardı! Plan yapanlar dikkat! İşte 14 Aralık Perşembe hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların gece saatlerinden itibaren Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar vb. dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI : Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Meteoroloji o illeri uyardı! Plan yapanlar dikkat! İşte 14 Aralık Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı ve cok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o illeri uyardı! Plan yapanlar dikkat! İşte 14 Aralık Perşembe hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji o illeri uyardı! Plan yapanlar dikkat! İşte 14 Aralık Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

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