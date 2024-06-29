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Haberler Galeri Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara'ya son dakika sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara'ya son dakika sağanak yağış uyarısı!

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (29 Haziran Cumartesi 2024) hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 29 Haziran Cumartesi hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 29.06.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 09:02

Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara'ya son dakika sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara’ya son dakika sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara'nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara'ya son dakika sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara’ya son dakika sağanak yağış uyarısı!

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 kısa süreli 80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara'ya son dakika sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara’ya son dakika sağanak yağış uyarısı!

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeyi parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyılarının kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kuzey ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerinde kıyı ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara'ya son dakika sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara’ya son dakika sağanak yağış uyarısı!

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara'ya son dakika sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara’ya son dakika sağanak yağış uyarısı!

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı