Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara’ya son dakika sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un Karadeniz kıyıları, Denizli, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Ankara'nın güney kesimleri, Sinop, Samsun, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkların güney ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor.