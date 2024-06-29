Meteoroloji saat verdi! Ege ve Marmara’ya son dakika sağanak yağış uyarısı!

Son dakika haberleri... Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de bugün (29 Haziran Cumartesi 2024) hava nasıl olacak? Bugün yağmur yağacak mı? Hangi illerde yağış bekleniyor? sorularına yanıt aranıyor. Meteoroloji'nin tahminine göre, Ege Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İşte 29 Haziran Cumartesi hava durumu...