Meteoroloji saat verdi! Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 20 Haziran Perşembe hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün 20 Haziran Perşembe 2024 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 20 Haziran Perşembe hava durumunun detayları...