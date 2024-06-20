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Haberler Galeri Meteoroloji saat verdi! Ege'nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 20 Haziran Perşembe hava durumu

Meteoroloji saat verdi! Ege'nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 20 Haziran Perşembe hava durumu

Son dakika haberleri... Bugün 20 Haziran Perşembe 2024 hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminine göre Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. İşte 20 Haziran Perşembe hava durumunun detayları...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi: 20.06.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 09:01

Meteoroloji saat verdi! Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 20 Haziran Perşembe hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemizin batı, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğu ilçeleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Uşak, Denizli ve Burdur çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatı kesimleri ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji saat verdi! Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 20 Haziran Perşembe hava durumu

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji saat verdi! Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 20 Haziran Perşembe hava durumu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji saat verdi! Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 20 Haziran Perşembe hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Parçalı bulutlu,

Meteoroloji saat verdi! Ege’nin o illerine gök gürültülü sağanak yağış uyarısı... 20 Haziran Perşembe hava durumu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, yarın doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu