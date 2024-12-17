Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?
Son dakika haberleri... Bugün (17 Aralık Salı) hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur yağacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Rapora göre Ege'de havanın Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. İşte 17 Aralık Salı hava durumu...
SEMANUR ARSLAN
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarda batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN °C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.