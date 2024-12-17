  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

Son dakika haberleri... Bugün (17 Aralık Salı) hava nasıl olacak? İzmir'de bugün yağmur yağacak mı? soruları merak ediliyor. Meteoroloji il il hava durumunu yayınladı. Rapora göre Ege'de havanın Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. İşte 17 Aralık Salı hava durumu...

SEMANUR ARSLAN

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarda batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize'nin doğusu ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı! 17 Aralık Salı hava nasıl olacak?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 9°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP -3°C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 0°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu