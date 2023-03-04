Meteoroloji son tahmini açıkladı! Ege’de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Isparta, Burdur, Kars, Erzincan, Ardahan çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin üzerinde, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.