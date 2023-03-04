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Haberler Galeri Meteoroloji son tahmini açıkladı! Ege'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji son tahmini açıkladı! Ege'de bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün 4 Mart Cumartesi 2023 hava nasıl olacak? Ege'de hangi illerde yağış bekleniyor? Sıcaklıklar ne zaman yükselecek? Ege'de kar yağışı bekleniyor mu? sorularının yanıtı araştırıyor. Meteoroloji, Ege Bölgesi'nde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. İşte 4 Mart Cumartesi 2023 tüm ülkenin hava durumu...

Giriş Tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 09:02 Güncelleme Tarihi: 4 Mart 2023 Cumartesi 09:05
Meteoroloji son tahmini açıkladı! Ege’de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Isparta, Burdur, Kars, Erzincan, Ardahan çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ve Erzurum'un kuzey ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde biraz azalacağı, doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin üzerinde, kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, zamanla güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji son tahmini açıkladı! Ege’de bugün hava nasıl olacak?

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ve İzmir'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara Ulaşımda aksamlar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinin azalması,, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji son tahmini açıkladı! Ege’de bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

Meteoroloji son tahmini açıkladı! Ege’de bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ilçlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji son tahmini açıkladı! Ege’de bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Isparta, Burdur çevreleri, Antalya'nın batı ilçeleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

K.MARAŞ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı çevreleri aralıklı sağanak yağışlı

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